Lo scudetto quest’anno potrebbe essere consegnato già a metà aprile. Un sogno, ma anche un qualcosa di storico per l’Inter che, con il derby di metà aprile, potrebbe vincere il campionato e attaccarsi anche la seconda stella sulla maglia.

Inter-scudetto: sogno nerazzurro, incubo rossonero

Se da una parte c’è festa, dall’altra ci sarà l’incubo. I tifosi dal cuore rossonero si ritroveranno nella festa scudetto dei principali avversari. Intanto nella giornata odierna, a mezzogiorno, ci sarà il via alla prima fase di acquisto dei biglietti del derby, con la prelazione per gli abbonati del secondo anello verde, ma in molti esclusi punteranno ai posti in tribuna.

Da venerdì possibilità di acquisto a tutti, sia abbonati che vendita libera. Non sarà semplice, i pochi biglietti andranno sicuramente tutti esauriti in breve tempo.

A questo punto, considerando che i cugini rossoneri corrono il rischio di trovarsi nel bel mezzo della festa scudetto nerazzurra, esiste la possibilità di rinunciare al proprio posto da abbonati cedendolo a un tifoso avversario. Non si parla ovviamente di posti in curva, ma di tribuna. Saranno in tanti gli interisti che proveranno a convincere persone trovate su pagine dedicate e forum, ma anche amici, colleghi e parenti, a cedergli il posto per l’eventuale festa scudetto.