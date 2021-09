Liverpool Milan, ultimi dubbi da scogliere. Pioli pensa al centravanti da schierare titolare in sostituzione di Ibrahimovic. Klopp valuta il profilo migliore da affiancare a Virgil Van Dijk

A poche ore dal match tanto atteso, Stefano Pioli e Jurgen Klopp hanno ancora qualche dubbio da sciogliere. Da un lato il Milan deve pensare a come sostituire Zlatan Ibrahimovic: Rebic è avanti rispetto a Giroud come centravanti titolare, ma l’azzardo di schierare l’attaccante francese è reale e non è da escludere. Inoltre ancora non so del tutto chiare le condizioni fisiche di Sandro Tonali, uscito visibilmente acciaccato dalla sfida con la Lazio di domenica. Bennacer scalpita ed è pronto ad affiancare Frank Kessie sulla mediana di centrocampo. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers, sostituito da Alessandro Florenzi nella sfida con i biancocelesti. Simon Kjaer è porto ad affiancare Tomori in mezzo alla difesa.

Dall’altro lato il Liverpool ha un solo dubbio e l’allenatore tedesco sta ultimando la scelta sul difensore da affiancare a Van Dijk. Il favorito resta Joel Matip, insidiato però da Joe Gomez che potrebbe fare il suo esordio stagionale dal primo minuto.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (Tonali), Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Liverpool Milan, ecco dove seguirla in tv