Lukaku: “Abbiamo dato tutto, continuiamo così. Paulo è un giocatore importante per la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Romelu Lukaku, autore del primo gol dei giallorossi ha commentato la vittoria dell’Olimpico contro il Frosinone.

Lukaku: “La stagione è ancora lunga”

Oggi contava solo vincere…

“Si, abbiamo parlato questi ultimi giorni con il mister, oggi per noi era davvero importante. Bella partita, abbiamo dato tutto, abbiamo fatto due gol senza prenderne, continuiamo così”.

Ti trovi bene con questa squadra e con Mourinho..

“Abbiamo un rapporto importante, il mister mi conosce bene. Io devo mettermi a disposizione e fare il meglio, i miei compagni mi hanno aiutato dal primo giorno, la squadra è la cosa più importante. Siamo in un momento difficile, ma la stagione è lunga dobbiamo migliorare negli allenamenti e in partita”.

Appena prendi palla sale il boato dell’Olimpico, lo senti?

“Sono concentrato nel fare la cosa giusta, tirare o fare una buona sponda. Questo è il mio gioco, piano piano c’è una condizione migliore e spero che questo ci aiuti a vincere”.

Come vedi la coppia Dybala-Lukaku?

“Con ogni compagno che ho avuto mi sono trovato bene, è importante sapere le qualità del mio compagno, come vuole la palla ad esempio. Paulo è un giocatore importante, dobbiamo fare il meglio per la Roma”.