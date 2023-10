Maignan litiga con Zangrillo, risponde anche il Milan

Il patron del Genoa Alberto Zangrillo ha tuonato accusando senza mezzi termini il portiere del Milan Maignan: “Stanno rovinando un gioco, l’entrata di Maignan (su Ekuban, ndr) è stata assassina. Lo dico da medico”.

Pronta la replica piccata del numero 1 francese su Instagram: “Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un ‘assassinio’. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato'”.

Anche il Milan è intervenuto sull’episodio: “Chi ti conosce sa bene quanto tu sia un esempio di sportività e serietà dentro e fuori dal campo – ha scritto la società sulla sua pagina Instagram -. Siamo tutti al tuo fianco”.