Manchester City-Burnley, probabili formazioni e dove vederla

Manchester City, impegnato questa sera contro il Burnley dell’ex capitano Kompany, in campo con il 4-2-3-1. Pep Guardiola opta per la linea difensiva a quattro composta da Ruben Dias e Aké al centro, supportati da Walker e Gvardiol sulle fasce. In mezzo al campo Rodri e Kovacic, alle spalle di Bernardo Silva, Foden e Doku sulla trequarti. In avanti il solo Alvarez.

Le probabili formazioni di Manchester City-Burnley:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Doku; Julian Alvarez. All. Guardiola.