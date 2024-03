Manchester City-Copenaghen, probabili formazioni e dove vederla

Campioni d’Europa in carica a caccia di conferme dopo la gara d’andata dello stadio Parken dello scorso 13 febbraio. In Danimarca i Citizen si sono imposti per 1-3 sul Copenaghen, grazie alle reti di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden (Mattson per i padroni di casa). Il match, in programma mercoledì alle 21, verrà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Manchester City-Copenaghen, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Mattsson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.