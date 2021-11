Maradona, bomba dall’Argentina: “Sepolto senza cuore” | C’è la spiegazione

La clamorosa rivelazione nel libro del dottore argentino

Nonostante sia passato quasi un anno dalla morte, le ultime ore e gli ultimi istanti della vita di Diego Armando Maradona continuano a far discutere e nuovi dettagli vengono alla luce. A parlarne, o meglio a scriverne, questa volta è Nelson Castro, giornalista e medico argentino che nel suo libro “La salute di Diego” rivela un importante retroscena di quei giorni dolorosi.

Secondo quanto sostiene il medico, che ha avuto accesso a informazioni privilegiate, a Maradona sarebbe stato estratto il cuore affinché fosse studiato per accertare con precisione le esatte cause della morte del campione argentino. Il cuore sarebbe quindi stato estratto per ragioni mediche, come precisa Nelson Castro che rivela come “il suo cuore pesava mezzo chilo quando normalmente pesa 300 grammi”.