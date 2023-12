Il Marsiglia ospita il Lione in un match di recupero della Ligue 1, previsto per mercoledì 6 dicembre alle ore 21:00. Questa partita si preannuncia infuocata, il contesto è carico di tensione a seguito di un incidente avvenuto il 29 ottobre, quando i tifosi del Marsiglia hanno attaccato il pullman del Lione, causando il ferimento dell’allenatore ospite e portando all’annullamento della partita. Il Marsiglia dunque cerca di costruire sulla sua recente vittoria contro il Rennes, mentre il Lione, ancora senza un allenatore definitivo, cerca di rimontare dopo varie difficoltà​​​​.

Marsiglia-Lione, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Marsiglia è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.65 su snai e 1.70 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.10 mentre una vittoria del Lione (segno 2) si trova anche a 4.70. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Marsiglia (1): 1.65 Pareggio (X): 3.90 Lione (2): 4.75

: Gol Gol : Marsiglia (1): 1.67 Pareggio (X): 4.00 Lione (2): 4.70

: Sportbet : Marsiglia (1): 1.70 Pareggio (X): 4.10 Lione (2): 4.80

:

Momento Marsiglia

Il Marsiglia ha recentemente invertito un trend negativo con una vittoria contro il Rennes, mostrando determinazione e voglia di riscatto. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di giocatori chiave come Valentin Rongier e Joaquin Correa per infortunio, oltre a Ndiaye squalificato. La squadra sarà guidata in attacco da Aubameyang​​.

Momento Lione

Il Lione ha dimostrato un buon gioco contro il Lens nonostante la sconfitta, ma la situazione dirigenziale rimane incerta con la ricerca di un nuovo allenatore. Il team dovrà affrontare la partita senza alcuni giocatori chiave come Rémy Riou, Corentin Tolisso e Johann Lepenant, tutti infortunati​​.

Probabili Formazioni

Marsiglia (4-2-3-1): Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi; Kondogbia, Veretout; Sarr, Harit, Mughe; Aubameyang. All.: Gattuso.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Kumbedi, O’Brien, Lovren, Tagliafico; Caqueret, Alvero; Nuamah, Cherki, Moreira; Lacazette. All.: Sage​​​​.

Statistiche e curiosità

Per il Lione una sola vittoria nelle ultime 14 di Ligue 1

una sola vittoria nelle ultime 14 di Ligue 1 Tutte le ultime 5 gare del Marsiglia sono terminate in under 2.5

Per il Marsiglia una sola sconfitta nelle ultime 4 di Ligue 1

Marsiglia-Lione, consigli e Analisi Finale

Data la forma recente del Marsiglia e le difficoltà incontrate dal Lione, il Marsiglia appare favorito per vincere questa partita. Tuttavia, in incontri come questi, l’inaspettato può sempre accadere. La partita si prospetta emozionante, con il Marsiglia che cerca di confermare il suo rinnovato slancio, pertanto ci si può aspettare una vittoria dei padroni di casa.