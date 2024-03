Marsiglia-PSG, le probabili formazioni | Le ultime

Classico di Francia in programma questa sera alle 20.45. Parigini, sempre più primi, virano diretti verso il titolo, con un netto, momentaneo, +10 sulla seconda in classifica, Monaco. Marsiglia con l’urgente bisogno di vittoria per inseguire un posto in Europa, attualmente distante 4 punti.

Marsiglia-PSG, le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Ounahi, Mbemba, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang. All. Gasset.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo, Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.