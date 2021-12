Mercato, dall’Inghilterra si prepara l’assalto a Vlahovic

I citizens potrebbero affondare già a gennaio

Dusan Vlahovic è, al momento, il capocannoniere della serie A. Basterebbe questo dato, unito alla sua giovane età (è appena un classe ’00) a giustificare tutto l’interesse che riscuote. Se si aggiunge il fatto che il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 si capisce ancor di più come mai tanti club europei si stiano mettendo in fila per assicurarselo.

LEGGI ANCHE

Esclusiva- Collovati: “Inter attenta a Mou. Italia per il mondiale puoi farcela”

Juve news, con Ragnick come cambia il futuro di Pogba

Dall’Inghilterra, e precisamente dalla BBC, arrivano voci secondo le quali il Manchester City sarebbe pronto ad affondare su Vlahovic già a gennaio. Pep Guardiola lo stima e vorrebbe metterlo al centro di un nuovo ciclo dei citizens del quale sarebbe la testa d’ariete per scardinare ogni difesa.