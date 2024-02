Milan, ampliato lo spazio nel settore ospiti in vista del match con il Rennes

Domani sera, per il match tra Milan e Rennes, ci si aspetta un notevole afflusso di tifosi francesi a Milano. Le autorità locali hanno già avviato le misure necessarie per garantire la sicurezza in città in vista della partita. Secondo quanto riportato da milannews.it, la domanda di biglietti per il settore ospiti ha superato di gran lunga i circa 4500 posti disponibili. È da notare che le parti centrali del terzo anello verde e blu dello stadio sono chiuse per motivi di sicurezza, a causa delle vibrazioni prodotte durante le partite.

Il Milan ha la soluzione per accogliere i tifosi del Rennes

Negli ultimi tempi, ci sono stati incontri proficui tra il Milan, la UEFA, il Rennes e la questura di Milano per trovare una soluzione adeguata. La decisione è stata quella di estendere il settore dedicato ai tifosi del Rennes, posizionandoli non solo al terzo anello verde, ma anche in una parte del terzo anello laterale. Quest’area includerà le file e i settori attaccati alla torre che separa il terzo rosso dal terzo verde, con le necessarie precauzioni per evitare situazioni scomode.