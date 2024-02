Milan-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Milan e Atalanta si affrontano per il terzo posto e per allontanare possibili insidie dalle retrovie

Il big match di giornata si terrà a San Siro dove si sfideranno Milan e Atalanta. I rossoneri arrivano dal brivido di Rennes dove hanno perso ma sono comunque riusciti a qualificarsi mentre i bergamaschi arrivano da 5 vittorie consecutive in campionato più la vittoria proprio ai danni dei rossoneri in Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN domenica 25 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. All. Gasperini