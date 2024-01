Milan, Capello: “Aveva il centrocampo più forte d’Italia e ha venduto quasi tutti”

Il Milan in questa stagione si trova in una strana situazione in campionato, visto che la lotta per la conquista del titolo che porterebbe alla seconda stella sembra essere fuori portata, e le inseguitrici per il quarto posto non fanno troppa paura. In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione ai quarti per mano dell’Atalanta, di conseguenza l’unico trofeo raggiungibile è l’Europa League, su cui i rossoneri puntano molto, ma dovranno fare i conti con avversarie di assoluto livello. Proprio a riguardo della stagione della squadra di Pioli ha parlato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Capello: “Del centrocampo più forte d’Italia non è rimasto quasi nulla”

L’ex tecnico del Milan si esprime su alcune scelte tecniche e di mercato dei rossoneri: “Il Milan aveva Calhanoglu, Kessie, Bennacer e Tonali. Quello era il centrocampo più forte d’Italia e il Milan lo aveva in casa. Adesso però è rimasto solo l’algerino“.