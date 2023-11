Cardinale summit con Ibra in settimana

Come detto da Daniele Longo, Gerry Cardinale sarà in Italia per Milan-PSG e incontrerà lo svedese: il classe ’81 si aspetta la prima offerta concreta con ruolo definito e compiti precisi e non banali.

Magari come advisor personale. La decisione, ad ogni modo, è delicata vista la sconfitta subita in casa nell’ultima giornata di campionato. Inserire ora Ibra in società potrebbe far bene allo spogliatoglio, ma anche pericoloso per Pioli che sembra al momento quasi destabilizzato dall’ambiente.