Milan, Cardinale torna a San Siro per la sfida contro la Roma | Tribuna accanto a Ibra

Il patron rossonero tornerà in Italia per la sfida contro i giallorossi

Dopo la vittoria di ieri, il Milan è a lavoro per preparare al meglio le prossime due gare, soprattutto quella spartiacque contro la Roma dove si capiranno tante cose visto che sia i giallorossi che la squadra di Pioli lotterà fino alla fine per un posto in Champions. Il patron di RedBird attualmente si trova negli Stati Uniti per i soliti affari anche se tornerà in tempo per il big match di San Siro.