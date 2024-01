Sacchi sul Milan: “Per risalire Pioli deve lavorare tanto sul gioco di squadra”

Arrigo Sacchi è tornato a parlare del Milan e l’ha fatto rilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico, ha parlato del perché secondo lui la prima parte di stagione dei rossoneri non è stata all’altezza delle aspettative, e per questo ha voluto lanciare dei consigli sul dove il diavolo deve insistere per risalire.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi

Sulla prima parte di stagione non all’altezza: “Difficile stabilire da dove provengano questi alti e bassi. Certamente hanno influito molto i tanti infortuni, ma per me gran parte delle ragioni stanno nel mercato estivo. Quando prendi tanti stranieri, non abituati al campionato italiano e reduci da stagioni non brillantissime, è normale avere qualche problema“.

La ricetta per risalire: “Se il Milan gioca da squadra può tenere testa a chiunque. Pioli deve lavorare tanto su questo, sul gioco di squadra e sulla testa dei ragazzi. Alle spalle portano una storia magnifica e loro hanno il compito di portare avanti questi valori a patto che ci sia chiarezza d’intenti e che la società sia sempre dalla parte dell’allenatore, lo sostenga e lo aiuti“.

Sul mercato di gennaio: “I miglioramenti non potranno giungere dallo sbarco di qualche nuovo giocatore, anche perché chi arriva a gennaio avrà bisogno di più tempo per entrare in sintonia con il gruppo. Il Milan ha già le soluzioni e potenzialità per migliorarsi e intanto il recupero di qualche infortunio potrebbe aiutare Pioli“.