Milan, Chalobah nome caldo ma il club valuta | Ecco l’alternativa

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi dal servizio andato in onda su SportMediaset, il Milan continua a spingere per regalare il rinforzo in difesa a Stefano Pioli. Chalobah al momento è il nome che scalda di più vista l’apertura alla cessione in prestito, però il club rossonero prima di spingersi oltre, starebbe valutando le condizioni riportate dal grave infortunio al crociato che ancora non ha permesso all’inglese di iniziare la stagione.

Milan, l’alternativa per la difesa è Jakub Kiwior

Non dovesse andare in porto la trattativa per il centrale inglese, in casa Milan l’attenzione si sposterebbe sull’alternativa che è Jakub Kiwior. Il difensore classe 2000 di proprietà dell’Arsenal è l’alternativa messa in primo piano dallo società. Il problema però al momento sono i Gunners, che non aprono alla sua partenza in prestito a gennaio.