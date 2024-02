Milan, continua la caccia al difensore | Proposto Lucas Fasson

Idea Fasson per la difesa in queste ultime ore di calciomercato

Il Milan cercherà di sfruttare queste ultime ore rimaste di calciomercato per mettere a segno un colpo last minute in difesa. Secondo quanto riporta Dazn, tra i tanti nomi sarebbe stato anche proposto un difensore brasiliano della Lokomotiv Mosca: si tratta di Lucas Fasson.

Milan, Lucas Fasson parte solo a titolo definitivo

Stando alle ultime, il difensore brasiliano partirebbe solo in caso di cessione a titolo definitivo. A queste condizioni però, diventerebbe un’opportunità davvero difficile da portare a conclusione per la dirigenza del Milan dato le poche ore rimaste nella quale operare.