Milan, fiducia a tempo per Pioli | L’alternativa è rossonera

Il Milan costretto a fare i conti con una classifica che non sorride ai rossoneri, prestazioni non esaltanti e risultati negativi, oltre a giocatori che sembrano vecchi parenti di quelli ammirati nell’anno dello scudetto. Nel mirino della critica il tecnico Pioli, il tecnico fino a qualche settimana fa sembrava blindato, ma ora la panchina scricchiola. Contro il Sassuolo vietato sbagliare, in caso di ennesimo passo falso non è da escludere l’esonero, si pensa alla soluzione interna con Abate pronto a prendere il posto di Pioli.

Conte il sogno di Ibrahimovic

Per il futuro il sogno resta Conte, obiettivo di Ibrahimovic. L’ingaggio del tecnico salentino non sembra però in linea con le strategie societarie, più probabile la soluzione legata ad un tecnico emergente. Il presente è Pioli, ancora a lungo?