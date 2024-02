Milan, i cartellini rossi ti rendono nervoso | Rossoneri seconda squadra in Europa per espulsioni

Allarme rosso per il Milan. Ieri a Monza Luka Jovic è stato espulso per aver reagito alle provocazioni di Armando Izzo, difensore centrale della squadra di Palladino. Si tratta del sesto cartellino rosso ricevuto dai ragazzi di Pioli nel 2023/2024 in tutte le competizioni, soltanto il Getafe ha fatto peggio in Europa. Gli spagnoli infatti per ben 8 volte si sono visti espellere un loro giocatore. Sicuramente è un altro aspetto su cui i rossoneri devono lavorare in vista del finale di stagione, per non complicare il raggiungimento del quarto posto in campionato e puntare in alto in Europa League.

Tutti i rossi del Milan in questa stagione

Tomori vs Roma 01/09/2023

Maignan vs Genoa 07/10/2023

Thiaw vs Juventus 22/10/2023

Giroud vs Lecce 11/11/2023

Calabria vs Atalanta 09/12/2023

Jovic vs Monza 18/02/2024