Dopo la divisione della squadra in due gruppi durante l’allenamento di ieri – con il primo concentrato sul lavoro tecnico e aerobico in seguito alla partita con il Frosinone, e il secondo impegnato in torelli a tema seguiti da una partita di allenamento con l’Under 18 a Milanello – il Milan torna in campo questa mattina.

Milan, allenamento mattutino in vista del match con l’Atalanta

Secondo le informazioni divulgate dal sito ufficiale del club, la squadra si dedicherà a una seduta di allenamento al mattino per proseguire la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro l‘Atalanta. L’incontro è fissato per sabato alle ore 18 a Bergamo, e i bergamaschi vorranno sicuramente rifarsi dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Torino per 3 a 0.