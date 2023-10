L’attesa è finita a San Siro. Entrambi gli allenatori hanno assenze importanti nell’undici titolare ma lo spettacolo non dovrebbe mancare. Pioli si affida all’unico portiere disponibile, oltre a quelli della primavera, Mirante con Adli che si prende il posto in cabina di regia mentre l’attacco titolare di questa stagione è confermatissimo. Allegri, invece, schiera Mckennie in mezzo al campo con Weah e Kostic sulle fasce. La coppia d’attacco è formata da Milik e Kean.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp. Nava, Bartoccioni, Jovic, Okafor, Romero, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Krunic, Traore, Jimenez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Vlahovic, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Cambiaso, Nicolussi-Caviglia, Nonge Boende.