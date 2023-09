Il Milan tira un sospiro di sollievo, l’assenza di Theo Hernandez e Maignan nell’ultimo allenamento della Francia sarebbe stato concordato e programmato dallo staff dei transalpini.

Gli aggiornamenti su Maignan e Theo Hernandez

Nessun infortunio, i due calciatori dovrebbero tornare in gruppo ed esser regolarmente arruolabili. Buone notizie per il Milan in vista del derby.