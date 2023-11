Mauro Bianchessi ha rilasciato un’intervista a Milannews.it. L’ex dirigente sportivo del settore giovanile del Milan si è espresso in maniera molto favorevole nei confronti di Rafael Leão.

Bianchessi su Leão e Donnarumma | Le parole sui due giocatori

Rafael Leão convince tutti e queste sono state le parole di Bianchessi a proposito del fuoriclasse portoghese: “Io credo che Leao sia già tra i grandissimi. Le giornate no possono capitare a tutti. Con il Psg abbiamo visto il vero Rafa Leao, quello che Pioli ha lanciato e plasmato”. Il dirigente sportivo ha anche parlato di Gianluigi Donnarumma; i due si conoscono bene e queste sarebbero state le parole dette sul portiere della nazionale italiana: “Cosa c’è da dire? Ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra i migliori al mondo, con grande personalità, compiendo interventi straordinari in uno stadio che era per lui letteralmente una bolgia”. Bianchessi ha poi continuato dicendo: “È un po’ come quando una moglie viene tradita. Io conosco Donnarumma. So che lui era, è e resterà milanista. I motivi reali per i quali è andato via li conosciamo in pochi”.