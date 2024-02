Milan, l’emergenza difesa si riflette in campo: mai così male nella sua storia

Dal momento in cui la Serie A è diventata a girone unico (1929/1930) il Milan non aveva mai incassato così tanti gol in tutte le competizioni in un anno solare. Sono ben 64 le reti subite, e le cause sono diverse: i numerosi infortuni, la coppia di centrali titolari che cambia troppo spesso, e anche un evidente calo di concentrazione nei secondi tempi delle partite. Infatti in questo campionato dei 27 gol subiti 18 sono arrivati nelle seconde frazioni di gioco. Il record precedente di gol concessi in un anno solare risaliva alla stagione 1932/1933 (62).

L’analisi dei problemi difensivi del Milan

Lo stesso Pioli ha ribadito più volte che “non è una questione di modulo o giocatori, ma di interpretazione, voglia e grinta con cui affronti le partite”. Effettivamente la tenuta mentale sembra essere il vero problema. Il Milan parte sempre forte e segna per primo molto spesso, ma troppe volte si fa rimontare. In particolare una quantità preoccupante di gol subiti avvengono tra il 50′ e il 70′. In campionato nonostante le 27 reti incassate (11º difesa) è terzo con 5 punti in più rispetto all’anno scorso, ma per andare lontano in Europa League, che pare essere il vero obiettivo stagionale dei rossoneri, è necessario blindare la porta di Maignan. A questo proposito una buona notizia è il graduale recupero di Malick Thiaw. Il tedesco dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana e il 18 febbraio contro il Monza è previsto il suo ritorno in panchina.