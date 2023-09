Milan, Maignan lascia il campo per infortunio: chance per Sportiello

Mike Maignan è uscito per infortunio nel match di ieri contro il Newcastle. Il portiere del Milan farà dei nuovi esami strumentali nella giornata di oggi, per capire l’entità del danno. Intanto Pioli si affida a Sportiello che da subito fa bene. Più spazio per il portiere ex Atalanta, che ora vuole essere protagonista.

Milan, è il momento di Sportiello

Stefano Pioli parla dell’infortunio subito da Mike Maignan contro il Newcastle a MilanTv: “Mentre si muoveva per muovere palla ha sentito una fitta dietro. Lui dice piccola, speriamo. Si gioca tanto, lui ha giocato tanto anche in nazionale, ed aumentano i rischi. Sportiello comunque è entrato bene ed eventualmente si farà trovare pronto”.