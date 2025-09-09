Il Milan è vicino a ufficializzare l’ennesima cessione nonostante il mercato italiano sia chiuso. Dopo Bennacer, passato alla Dinamo Zagabria nei giorni passati, Igli Tare ha messo a segno un altro colpo. Yacine Adli è vicino a lasciare i rossoneri.

Milan, altra cessione messa a segno: via Adli

Il giocatore è un altro degli elementi fuori dai piani di Allegri. Nelle ultime ore l’entourage dell’algerino ha trovato l’accordo con l’Al-Shabab in merito a ingaggio e commissioni: la trattativa è ormai alle battute finali. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di tre anni da circa 6-7 milioni di euro a stagione.

Il calciatore partirà oggi alla volta di Riyadh, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto da capogiro, incredibile il balzo in avanti rispetto a quanto percepiva come calciatore del Milan. Intanto il club di Milanello si libera anche di uno degli ultimi esuberi e lo fa anche guadagnando un bel po’ di soldi. Arrivati a questo punto, alla dirigenza di via Aldo Rossi resta un solo giocatore fuori rosa da sistemare quanto prima, si tratta di Origi.