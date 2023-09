Milan, niente allenamento per Maignan e Theo Hernandez | Pioli li vuole pronti per il derby

Vista la partita giocata ieri dalla Francia, quest’oggi i calciatori della formazione di Deschamps sono scesi in campo per una sessione che ha visto i titolari fare una seduta leggera di scarico mentre chi non è sceso in campo ha lavorato pienamente sul terreno di gioco.

Milan, Pioli sfida l’Inter e aspetta i nazionali

Chi non era tra questi, sono Mike Maignan e Theo Hernandez, che hanno lavorato in una seduta defaticante agli ordini dell’ex allenatore di Monaco e Juventus. Pioli li aspetta al 100% in vista del derby.