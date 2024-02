Milan, per Pioli un finale da scrivere

Quella fra Stefano Pioli e il Milan è stata una storia fatta di alti e bassi. Il tecnico che ha riportato lo scudetto in rossonero dopo 10 anni è sempre al centro delle critiche.

L’Europa può salvare Pioli

In una stagione in cui i rossoneri non brillano, ed hanno avuto anche molti problemi d’infortuni, il primo indiziato per è Stefano Pioli. Anche se il contratto dell’allenatore scade nel 2025, a fine stagione le strade si potrebbero separare.

I diavoli a marzo, hanno come unico obbiettivo l’Europa League, essendo già tagliati fuori dalla corsa scudetto, ed eliminati in Coppa Italia dall’Atalanta. La posizione di Pioli non è più salda come prima. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il suo futuro resterà in bilico fino alla fine: per salvare la panchina, il tecnico emiliano, deve raggiungere due obbiettivi: vincere l’Europa League ed arrivare al secondo posto in campionato.