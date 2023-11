Stefano Pioli si è presentato in sala conferenze a Milanello e ha parlato di ciò che è avvenuto sabato.

Queste sono state le parole dell’allenatore rossonero: “Abbiamo deluso tutti sabato, questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di giocare una grande partita.” L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Abbiamo pagato troppo alcuni risultati dove meritavamo di più, come con Juventus e Napoli. Abbiamo pagato perché nell’ultima partita abbiamo messo una prestazione insufficiente rispetto a quanto potevamo e volevamo”

Pioli | Il pensiero dell’allenatore sulla prossima partita di Champions

Pioli ha poi parlato dell’attesa e delicata sfida di Champions League con il Psg di domani sera: “Non possiamo più sperare nei risultati positivi delle squadre avversarie. Sarà difficilissima perché l’avversario è di altissimo livello. Possiamo fare una grande partita perché ho dei giocatori forti e abbiamo le idee giuste per metterli in difficoltà”