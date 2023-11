Ruben Loftus- Cheek è pronto al rientro, manca infatti solo l’ufficialità nelle distinte di questa sera. Il centrocampista a causa di un infortunio muscolare subito contro la Lazio è rimasto fermo ai box per un mese. E’ pronto a tornare a disposizione di Pioli, almeno in panchina, dopo 35 giorni di assenza.

Stefano Pioli può tornare a sorridere

Pioli torna a sorridere, visto che da quando il centrocampista inglese si è fermato il Milan ha incominciato a faticare. Torna anche Thiaw che ha scontato la sua squalifica a Napoli. La sfida contro i friulani potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovarsi in campionato.

Ad ogni modo l’ex Chelsea si accomoderà in panchina per tornare ad essere arruolabile durante la partita di Champions League contro il PSG prevista per martedì .