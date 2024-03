Milan, Pioli sorride per Kjaer ma la difesa rimane in difficoltà

I rossoneri sorridono per le condizioni di Kjaer, ma rimane l'allerta in difesa

Momenti preoccupanti in casa rossonera, sabato sera, quando Simon Kjaer è uscito dal campo durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera a Copenaghen. Il centrale rossonero ha avuto un problema muscolare e ha subito chiesto la sostituzione, rassicurando tutti a fine partita. Infatti, le notizie arrivate ieri dalla Danimarca hanno confermato le sensazioni positive di Kjaer.

Milan, emergenza in difesa per Pioli

Il danese è stato sottoposto ad accertamenti strumentali durante il ritiro della Nazionale, che hanno escluso qualsiasi forma di infortunio. Il capitano resta quindi in Nazionale e bisognerà vedere se sarà presente domani nell’amichevole contro le Far Oer. Nel frattempo, Tuttosport sottolinea l’allerta in difesa per il Milan. Infatti, nell’ultima gara di campionato si è fermato Pierre Kalulu, nuovamente, e contro la Roma, nell’andata dei quarti di Europa League, non ci sarà Tomori squalificato. Pertanto, la salute degli altri è di fondamentale importanza.