Quale futuro per Ibrahimovic? Il giocatore ha le idee chiare

Cosa farà Ibrahimovic? Giocherà ancora o appenderà le scarpe al chiodo? A far chiarezza sul futuro dello svedese ci ha pensato il suo procuratore Mino Raiola: “Ibrahimovic? Con Zlatan ragioniamo di anno in anno. E’ come una cambiale che scade ogni 12 mesi. Di sicuro il giorno che lui non si sentirà più il primo violino dell’orchestra dirà smetto e farà il dirigente”.