Milan, si pensa alla seconda squadra | Fissato l’obiettivo

Il Milan si trova in una posizione privilegiata per la creazione della seconda squadra. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, si sono verificati ulteriori contatti tra il club e la Lega Pro, con una chiara manifestazione di interesse volta a superare gli altri club. Nell’anno precedente, Inter e Sassuolo avevano mostrato interesse per l’inserimento di un club in Serie C, ma sono stati superati dai rossoneri per motivi differenti. In particolare, l’Inter ha problemi di spazio e dovrebbe adattare uno stadio diverso, come Caravaggio per l’Atalanta, mentre il Milan dispone già del Centro Tecnico Vismara, a Sud di Milano.

Il piano del Milan

Per ottenere l’iscrizione, il Milan dovrebbe versare un milione e mezzo a fondo perduto, ma se non dovesse fallire, non ci sarebbe spazio per altri. Quest’anno, l’Atalanta ha preso il posto del Siena, finito addirittura in Eccellenza, poiché quest’ultimo non ha presentato la fideiussione necessaria per iscriversi. La situazione sarà valutata alla fine della prossima primavera, con la risposta e l’eventuale decisione attese per il periodo che va da marzo ad aprile. Quello che è certo è che i rossoneri hanno pianificato di avere una squadra Under 23 per la stagione 2024-25.