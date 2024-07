Milan, torna di moda il nome di Depay per l’attacco | La trattativa può iniziare dopo Euro2024

Nome "nuovo" per l'attacco del Milan. Di Marzi in mattinata ha parlato di un ritorno di fiamma dei rossoneri per Depay.

Il mercato del Milan è oggetto di tanti commenti e indiscrezioni. Questa mattina, nel consueto appuntamento con il podcast di Gianluca Di Marzio, sono stati offerti alcuni punti di vista: la maggior parte su nomi per i quali il Milan sta lavorando attivamente, ma poi è stato aggiunto anche un profilo come quello di Memphis Depay, accostato a molte squadre nelle ultime settimane e per cui il Milan è tornato in pista.

Per Depay c’è da aspettare la fine dell’europeo, il Milan attende la risposta di altri obiettivi di mercato”

Il pensiero di Gianluca Di Marzio nel suo podcast: “Il Milan sta aspettando le risposte di Alvaro Morata, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Sta lavorando con il Tottenham per ridurre la distanza per Emerson Royal e poi c’è anche il nome di Memphis Depay, nazionale olandese svincolato, che piace. Tanti obiettivi rossoneri stanno ancora giocando ad EURO 2024 e hanno in testa le semifinali”.