Il Milan ha in possesso il cartellino di uno dei migliori terzini al mondo: Theo Hernandez. Il francese è impeccabile e, nella gara contro il Verona è stato di nuovo uno dei migliori in campo. I rossoneri sono già al lavoro per il rinnovo, ma il Bayern potrebbe rovinare i giochi.

Milan, Theo impeccabile, via da Milano solo per 100 milioni

Anche contro il Verona il miglior attestato di stima per la partita, ma anche della stagione, va a Theo Hernandez. Stefano Pioli felice delle prestazioni del suo pupillo, si coccola il suo campione, dichiarando: “A livello di presenza nel gruppo, Theo non è mai stato così, neanche nell’anno dello scudetto. Forse gli è scattato qualcosa“. Theo oltre a crescere come giocatore, sta maturando anche sotto altri aspetti, non a caso è diventato un leader a 360 gradi nello spogliatoio, oltre che uno dei punti di riferimento anche agli occhi dei tifosi e vice-capitano. Grazie ai gol sta migliorando anche la sua posizione nella classifica dei migliori terzini al mondo, il francese ha raggiunto a quota 27 Maldera ed è a meno due da Maldini.

Il giocatore fa gola a tutti, occhi puntati da diversi club. In estate diverse le società che potrebbero affacciarsi sul francese. Si parla di Real Madrid, ma su tutti sembra che l’interesse maggiore sia da parte del Bayern Monaco. Il Milan club vuole il rinnovo. La scadenza del contratto sarà nel 2026 ma è sempre meglio anticipare. Nei prossimi mesi si potrebbe già entrare nel vivo della trattativa, molto dipenderà dalla volontà del giocatore stesso, se restare in Italia o no. Quello che è certo è che il Milan valuta Theo 100 milioni: chi offre di meno, dovrà essere disposto a giocare al rialzo.