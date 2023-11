Nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A terminato 2-2 tra Milan e Lecce l’attaccante francese Olivier Giroud ha prima trovato al rete che ha aperto le marcature e si è poi fatto espellere a pochi minuti dalla fine dicendo qualcosa di troppo al direttore di gara.

Milan, La situazione

Giroud è stato croce e delizia per questo Milan che da doppio vantaggio si è visto rimontare 2 reti in pochi minuti dagli uomini di D’Aversa con annessa espulsione del francese nel finale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centravanti rischierebbe una vera e propria stangata con una punizione che potrebbe variare dalle 2 alle 4 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosi nei confronti di ufficiali di gara.

Si attendono aggiornamenti sulla vicenda legata al calciatore transalpino sperando che torni subito dopo il match con la Fiorentina.