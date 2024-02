Molina sfida i nerazzurri: “È una partita che fa storia a sé. Dobbiamo fermare Thuram e Lautaro”

Domani alle 21:00, in un San Siro sold out, l’Inter affronta l’Atletico Madrid per gli ottavi di finale di Champions League. Nahuel Molina, ex Udinese e ora esterno nella squadra di Simeone, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, e ha parlato della sfida. Il giocatore argentino è alla sua seconda stagione con i colchoneros, con i quali ha giocato 76 partite, realizzando 6 gol e servendo 8 assist.

Le parole di Molina

“L’inter sta facendo molto bene da tempo, ha perso solo due volte in stagione. Dovremo stare molto concentrati e attenti, sarà una partita dura ma bella contro una delle migliori squadre d’Europa. Hanno praticamente vinto la Serie A, e alzato la Supercoppa Italiana, senza dimenticarci che l’anno scorso erano in finale di Champions. Loro partono favoriti ma queste sono partite speciali che fanno storia a sé e vivono di vita propria. Conosco benissimo Lautaro, abbiamo fatto le nazionali giovanili insieme. Oggi è tra i migliori attaccanti del mondo: segna tantissimo ed è il capitano e punto di riferimento dell’Inter, può decidere le partite da solo. Se fermeremo lui e Thuram avremo fatto un buon lavoro“.