Palladino recupera Pablo Marì e lo lancia dal 1′ nella difesa a tre con D’Ambrosio e Caldirola. Mediana affidata alla coppia composta da Pessina e Gagliardini, sostenuti da Ciurria e Kyriakopoulos sulle fasce. In avanti, alle spalle della punta, Colombo, dentro Colpani e Mota. Tra i pali c’è Di Gregorio.

Diversi i calciatori aggiunti alla lista degli indisponibili per Italiano. Fuori Martinez Quarta, influenzato, e Bonaventura, per un dolore al piede sinistro, oltre a Nico Gonzalez. Spazio per Milenkovic in difesa, insieme a Ranieri al centro, con Kayode e Biraghi sulle fasce. In mezzo al campo Arthur e Duncan. In avanti, dietro il terminale offensivo, Beltran, Barak, centrale, con Sottil e Kouame ai lati. In porta: Terracciano.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino