Mozambico-Ghana, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la fase a gironi di Coppa d’Africa: gara da dentro o fuori per il Ghana, impegnato questa sera alle 21, allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, contro il Mozambico. Entrambe, con un solo punto raccolto nelle due gare, obbligate a vincere, sperando che l’Egitto non faccio lo stesso, per centrare il passaggio al prossimo turno. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

MOZAMBICO (3-4-2-1): Hernani Siluane; Mexer, Edmilson, Reinildo; Domingos, Amade, Guima, Bruno Langa; Geny, Witi; Stanley Ratifo. CT. Conde.

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Abdul Samed; Williams, Kudus, Ayew; Semenyo. CT. Hughton.