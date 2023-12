Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Castel Volturno per un confronto con la squadra dopo la brutta figura rimediata in coppa contro il Frosinone. In discussione l’atteggiamento dei giocatori, crollati nella parte finale del match di Coppa Italia.

Napoli, De Laurentiis carica staff e giocatori

Verrebbe da dire “non il solito De Laurentiis” quello arrivato a metà mattinata a Castel Volturno. Infatti come riporta tuttomercatoweb.com il patron del Napoli è apparso più calmo di quello che ci si sarebbe aspettato, ha avuto un confronto prima con la squadra e poi con lo staff, ha chiesto zero cali di tensione nelle prossime partite e sicuramente si sarà parlato di calciomercato con mister Mazzarri. De Laurentis è convinto delle potenzialità del suo Napoli anche se la sconfitta per 4-0 al Maradona e contro il Frosinone ancora non è andata giù del tutto.