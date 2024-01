Napoli, De Laurentiis vuole chiudere per Perez | Le ultime

L'operazione per portare Perez al Napoli è vicina alla conclusione, mancano pochi dettagli

Va avanti la trattativa per portare Nehuen Perez, difensore argentino dell’Udinese, a Napoli. Nonostante sia stato trovato l’accordo per il cartellino, manca ancora il via libera dell’Udinese che è ancora alla ricerca del sostituto dopo il “no” di Ostigard, che preferirebbe tornare al Genoa.

L’argentino è il preferito di Mazzarri, superando nelle scelte anche Theate del Rennes. Per il Napoli l’arrivo di Perez rappresenterebbe il quinto acquisto partenopeo in questa sessione di mercato, insieme a Traorè, Ngonge, Mazzocchi e l’ultimo arrivato Dendoncker dall’Aston Villa.