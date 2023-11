Il Napoli ha l’obbligo di vincere dopo la brutta prestazione contro l’Union Berlino. Gli uomini di Garcia tenteranno in ogni modo di conquistare i tre punti, contro un avversario facile come l’Empoli. Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN.

Napoli-Empoli, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo