Calciomercato Napoli, dubbi sulla panchina di Rudi Garcia | Continuano le delusioni di De Laurentiis

La panchina di Rudi Garcia a Napoli è sempre meno stabile, da quanto è emerso da Calciomercato.com, e a Castel Volturno è stato visto un Aurelio De Laurentiis alquanto deluso. Il presidente sarebbe scontento per le prestazioni del Napoli e, in particolar modo, per lo scarso impegno di due giocatori.

Napoli | Momento difficile per i partenopei

De Laurentiis mostra delusione per tutta una serie di eventi, quali i due milioni persi dopo il pareggio del Napoli riportato in Champions League con i tedeschi dell’Union Berlino, è da qui scaturirebbero i dubbi del patron biancoceleste per il tecnico francese; seguono poi lo scarso impegno da parte del giovane nazionale danese Jesper Lindstrøm e dello svedese Jens-Lys Michel Cajuste, i quali sono stati acquistati da poco dalla società partenopea. In merito all’allenatore si è detto: “Se decidi di andare avanti con Rudi Garcia, lo ribadisci pubblicamente. In caso contrario, devi fare dei ragionamenti ora, perché dopo la sosta non si sbaglia più”. Questo è ciò che è stato detto, invece, sui neo-acquistati: “La gestione della rosa non convince la società: Natan adesso sta giocando, è vero, ma Jens Cajuste e Jesper Lindstrom restano sottoutilizzati. Il danese è costato poco meno di 30 milioni, ma il club punta molto anche su Cajuste e si interroga sul perché giochi poco. Ci sono una serie di dubbi che non sono stati sciolti”.