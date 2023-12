Mazzarri vuol rilanciare il Napoli, battere l’Inter e rientrare nella corsa scudetto l’obiettivo del tecnico toscano. Di fronte un’Inter desiderosa di confermarsi favorita per il titolo, tre punti per tornare in vetta il diktat in casa nerazzurra. Inzaghi deve rinunciare all’infortunato Bastoni, per il resto tutto confermato. Mazzarri affida all’ex Juan Jesus la corsia di sinistra.

Le formazioni di Napoli e Inter

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Probabile formazione Inter (3-5-2): (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.