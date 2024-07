Napoli, inviata la prima offerta per Gilmour | La risposta del Brighton

Antonio Conte spinge per il centrocampista scozzese

Dopo gli svariati acquisti fatti nei primi giorni di mercato, è periodo di cessioni per il Napoli, che prima di affondare altri colpi dovrà fare ancora cassa, e oltre a Osimhen, che rimane un capitolo a parte, il nuovo acquisto che ha in mente Antonio Conte dovrà essere finanziato dalle cessioni di Cajuste e Gaetano.

Napoli, rifiutata la prima offerta per Billy Gilmour

La priorità per il tecnico leccese resta Romelu Lukaku, che dopo l’esperienza alla Roma aspetta solo il Napoli per ritrovare l’allenatore che l’ha lanciato all’Inter e con il quale ha vinto il diciannovesimo scudetto dei neroazzurri, ma anche a centrocampo serviranno delle sistemazioni, e per assicurare a Lobotka un’alternativa affidabile, Conte avrebbe indicato il mediano del Brighton BIlly Gilmour.

I partenopei, inoltre, avrebbero già inviato una prima offerta per lo scozzese da 9/10 milioni, ritenuta troppo bassa dai Seagulls, che non lasceranno partire il proprio talento per una cifra inferiore ai 15 milioni.