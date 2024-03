Sono queste le parole di Enrico Fedele, dirigente sportivo, intervistato da Radio Marte con le parole riprese da TuttoNapoli in merito al possibile addio di Lobotka, calciatore che piace a tante big europee.

Fedele: “Lobotka può lasciare il Napoli”

“Zielinski? Deve farne a meno per questione di puntiglio. Lobotka può andare alla Juventus, al Barcellona o restare al Napoli? Tutto ha un prezzo: dipende da quello. Quale la cifra giusta per lo slovacco? Non saprei dirlo”. Queste le sue parole.