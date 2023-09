Napoli-Lazio, Osimhen e Kvara vs Immobile | Le ultimissime dal Maradona

Non sarà solo Osimhen vs Immobile. Manca sempre meno alla sfida del Diego Armando Maradona, che vedrà tanti duelli a cominciare dagli attaccanti. La Lazio vuole riscattarsi dopo le due sconfitte, anche se di fronte ci sarà il Napoli di Garcia, che arriva da due belle vittorie. Spazio a Lobotka e Olivera per il francese, mentre Sarri conferma Kamada e il tridente d’attacco.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Simeone, Raspadori.

Indisponibili: Gollini.

Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Sepe, Furlanetto, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Rovella, Basic, Isaksen, Gonzalez, Castellanos, Pedro.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.