Napoli, Rrahmani out | Garcia prepara la mossa Natan

“Napoli, Rrahmani fuori 3 partite: possibile rientro contro il Real Madrid”. E’ questo quanto riportato da “Il Mattino” che svela come il calciatore dopo il problema muscolare salti diverse partite visto a cominciare dalla sfida di Bologna. Il calciatore ex Hellas Verona starebbe però lavorando per tornare presto in campo a cominciare dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma ad inizio ottobre.