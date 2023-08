Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Prima casalinga per i Campioni d’Italia

Seconda giornata di campionato: il Napoli sfida il Sassuolo allo stadio Maradona, questa sera alle 20.45. Ottima partenza per i Campioni d’Italia che, dopo la vittoria per 1-3 di Frosinone, vogliono iniziare bene davanti al proprio pubblico. I neroverdi, invece, devono riscattare la brutta sconfitta subita contro l’Atalanta. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.